Аномалия убила десятки тысяч европейцев: раскрыли страшные цифры

В Европе этим летом от жары скончались более 24 тысяч человек

Предварительный анализ смертности в 854 крупных городах Европы показал, что глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, стало причиной двух из трех смертей от жары в Европе в течение этого знойного лета. Об этом сообщила газета The Guardian .

Эпидемиологи и климатологи связали 16 500 из 24 400 смертей от аномальной жары в период с июня по август 2025 года с чрезмерно жаркой погодой, вызванной парниковыми газами.

Без глобального потепления температура воздуха, как считают ученые, была бы на 2,2 градуса ниже.

«Причинно-следственная связь между сжиганием ископаемого топлива, повышением температуры и ростом смертности неоспорима», — заявила Фридерике Отто, климатолог из Имперского колледжа Лондона

Исследование показало, что сильнее всего от экстремальных температур страдают пожилые люди: 85% умерших были старше 65 лет и 41% старше 85 лет.

Чаще всего от жары европейцы умирали у себя дома и уже в больницах — повышенная температура воздуха заставляла работать на пределе уже и без того изношенный заболеванием организм. Некоторые гибли прямо на улицах.

Среди таких жертв — 77-летний бывший муниципальный испанский депутат из Кордовы, который умер во время прогулки при +45 градусах, и 47-летний строитель из Италии, погибший от перегрева на работе.

О рекордных волнах жары летом 2025 года пресса сообщала регулярно. В конце августа экстремальная погода накрыла Испанию.