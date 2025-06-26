Анна Винтур покинет пост главреда американского журнала Vogue
Журналистка Анна Винтур покидает пост главного редактора американского журнала Vogue, который она возглавляла почти 40 лет. Об этом сообщает WWD.
По данным издания, американский Vogue будет искать нового руководителя редакционного контента. Журналистка останется на посту глобального директора по контенту издательства Condé Nast, курируя Vogue и международные издания.
До того, как стать главным редактором, Винтур занимала должность креативного директора Vogue в 1983 году. Позже она возглавляла британское издание, прежде чем вернуться в американский Vogue в качестве главного руководителя в 1988 году.
Винтур считают прототипом главной героини фильма «Дьявол носит Prada» — редактора модного журнала с крайне жестким стилем руководства.
В конце мая стала известна причина конфликта Меган Маркл с Vogue.