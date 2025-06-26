Анна Винтур покинет пост главреда американского журнала Vogue

Журналистка Анна Винтур покидает пост главного редактора американского журнала Vogue, который она возглавляла почти 40 лет. Об этом сообщает WWD .

По данным издания, американский Vogue будет искать нового руководителя редакционного контента. Журналистка останется на посту глобального директора по контенту издательства Condé Nast, курируя Vogue и международные издания.

До того, как стать главным редактором, Винтур занимала должность креативного директора Vogue в 1983 году. Позже она возглавляла британское издание, прежде чем вернуться в американский Vogue в качестве главного руководителя в 1988 году.

Винтур считают прототипом главной героини фильма «Дьявол носит Prada» — редактора модного журнала с крайне жестким стилем руководства.

В конце мая стала известна причина конфликта Меган Маркл с Vogue.