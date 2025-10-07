Анна Бутырина представила фильм «228 прим 1» о подростках, вовлеченных в распространение наркотиков
Адвокат Анна Бутырина представила документальный фильм «228 прим 1» о подростках, вовлеченных в распространение наркотиков. Продюсером картины выступила Ника Ромашкина, написал Daily Moscow.
Толчком к созданию фильма стали трагические истории подзащитных Анны Бутыриной. Ее особенно потряс случай с мальчиком Сашей, который ради легкого заработка начал делать закладки и был приговорен к пяти годам лишения свободы.
«Кто попадает в этот „кромешный ад“, уже, скорее всего, не выберется оттуда, потому что система устроена так», — отметила адвокат, автор идеи фильма Анна Бутырина.
Сценарий и режиссуру фильма выполнил Сергей Ефимов. Он рассказал, что съемка в рехабе вызвала сильное эмоциональное напряжение из-за открытости героев. Режиссер также подчеркнул, что даже в самых сложных обстоятельствах в людях можно увидеть искреннюю надежду.
Цель фильма — не только информирование, но и профилактика. Анна Бутырина надеется, что подростки осознают опасность пути, связанного с наркотиками.