Анапа лишилась статуса города

Статус Анапы изменили на муниципальный округ в соответствии с федеральным законодательством. Такое решение приняли депутаты Заксобрания Краснодарского края, сообщение опубликовали на официальном сайте .

«В настоящее время муниципальное образование город-курорт Анапа не соответствует указанным критериям по доле городского населения и по площади территории городских населенных пунктов», — сообщил председатель комитета по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев.

Переходный период продлится до 1 января 2025 года. До этого времени примут Устав муниципального образования и другие нормативные акты.

Более 4,5 тысячи школьников из Подмосковья отдохнут в детских лагерях на Черноморском побережье в санаториях Туапсе, Геленджика и Анапы.