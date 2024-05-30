Анапа лишилась статуса города

Заксобрание Кубани присвоило Анапе статус муниципального округа

Фото: РИА «Новости»

Статус Анапы изменили на муниципальный округ в соответствии с федеральным законодательством. Такое решение приняли депутаты Заксобрания Краснодарского края, сообщение опубликовали на официальном сайте.

«В настоящее время муниципальное образование город-курорт Анапа не соответствует указанным критериям по доле городского населения и по площади территории городских населенных пунктов», — сообщил председатель комитета по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев.

Переходный период продлится до 1 января 2025 года. До этого времени примут Устав муниципального образования и другие нормативные акты.

Более 4,5 тысячи школьников из Подмосковья отдохнут в детских лагерях на Черноморском побережье в санаториях Туапсе, Геленджика и Анапы.

Купальный сезон — 2024. Где искупаться в Москве и Подмосковье?

Дебоширам тут не место. В России призвали ограничить продажу алкоголя на внутренних рейсах

Помощь с двойным дном. Зачем Макрон призывает отправлять инструкторов на Украину

Учителя как супергерои. Выводы после учебного года

Прощай, прекрасная няня. Какой запомнится актриса Анастасия Заворотнюк

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте