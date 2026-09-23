Аналитики заявили, что сотрудники с именами Екатерина, Александра и Анна больше других подвержены выгоранию

Работники с именами Екатерина, Александр, Анна и Дмитрий чаще других сталкиваются с профессиональным выгоранием. К такому выводу пришли аналитики компании «Стахановец», результаты исследования опубликовала «Вечерняя Москва» .

Специалисты проанализировали переписки в рабочих чатах. Больше всего на хроническую усталость и истощение жаловались Екатерины. Эксперты связали это со сферами их занятости — финансами, бухгалтерией и HR.

Второе место заняли Александры, которые чаще руководят отделами продаж или работают в IT. На третьей строчке оказались Анны и Дмитрии, сообщавшие о проблемах со сном, забывчивости и трудностях с концентрацией.

В компании подчеркнули, что само по себе имя не является фактором риска, а служит лишь косвенным маркером социально-демографических групп.