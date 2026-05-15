Аналитики выяснили, за пять лет средняя стоимость частного дома в Казани выросла с 7,1 до 13,9 млн рублей

За последний год рынок загородной недвижимости вокруг Казани характеризуется стабильностью цен. По данным аналитиков, за пять лет средняя стоимость круглогодичного частного дома в Казани выросла с 7,1 до 13,9 млн рублей, то есть почти вдвое. При этом за последний год прибавка составила около 3%, что свидетельствует об отсутствии резких скачков. Об этом сообщил сайт inkazan.ru .

Средняя цена сотки в черте Казани увеличилась с 522 тысяч до 1 млн рублей (+96%), а за последний год рост цен на землю составил около 5%. Это указывает на более «инфляционную» динамику, чем на образование пузыря. В 2025 году в Татарстане ввели 2,4 млн квадратных метров индивидуальных домов — это рекорд для региона. Эксперты ожидают, что в 2026 году сектор ИЖС не покажет ни обвала, ни взрывного роста, а войдет в фазу жесткой конкуренции за покупателя.

По России в целом спрос на загородную недвижимость после ковидного пика просел: минус 17% по итогам 2024 года и еще минус 14% в начале 2025-го. Однако это привело скорее к охлаждению рынка, чем к распродаже, и цены держатся за счет подорожания стройматериалов и роста себестоимости.