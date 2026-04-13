Аналитики выяснили, что в Россию из Китая чаще всего поставляют электронику и автозапчасти

Аналитики группы компаний «Деловые Линии», «Байт Транзит» и Shuttle Logistic выяснили, какие товары чаще всего ввозятся в Россию из Китая. В тройку лидеров вошли электроника, автозапчасти и бытовая техника. С исследованием ознакомился сайт «Газета.Ru» .

По данным руководителя направления ВЭД «Байт Транзит» Геннадия Миллера, среди ввозимых товаров лидируют электроника и комплектующие, бытовая техника, а также автозапчасти и автоаксессуары. Около 35–40% грузопотока компании составляют товары для онлайн-продавцов, включая мелкую электронику, одежду и товары для дома.

«Для таких грузов характерны высокая частота отправлений небольшими партиями, требования к быстрой консолидации и индивидуальной упаковке под стандарты площадок», — отмечает Миллер.

Аналитика ГК «Деловые Линии» подтверждает высокий спрос на промышленную продукцию и запчасти. В топе самых доставляемых товаров из Китая значительная доля приходится на различное оборудование для предприятий.