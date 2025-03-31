Аналитики центра «Позиция»: 35% онлайн-покупателей замечают у себя признаки шопоголизма

Аналитики исследовательского центра «Позиция» провели опрос среди 3,2 тысячи россиян и выяснили, что около трети покупателей в интернете находят у себя признаки шопоголизма. Об этом сообщила Lenta.ru .

Согласно результатам исследования, больше 30% респондентов делают свыше половины покупок онлайн. В основном россияне тратят на незапланированные приобретения от 20 до 50 тысяч рублей ежемесячно.

Среди активных онлайн-покупателей 34,4% замечают у себя симптомы шопоголизма. Больше всего зависимых от маркетплейсов оказалось в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Уфе, Казани и Татарстане.