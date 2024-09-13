Аналитики SRG: цены на вторичное жилье упали в Хабаровске

В Хабаровске аналитики зафиксировали небольшое снижение цен на вторичное жилье. По словам специалистов компании SRG, на это повлияло недавнее решение о продлении до 2030 года дальневосточной ипотеки со ставкой в 2%, написал сайт transsibinfo.com.
Цена на один квадратный метр в городе в среднем упала с 128,7 до 128,5 тысячи рублей.
В Махачкале и Сочи, напротив, цена на один квадратный метр выросла относительно других российских городов. Там рост произошел из-за низких предложений и увеличения ипотечных ставок.
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