Аналитики «Сравни» посоветовали использовать отдельную карту для покупок в Сети

Мошенники разрабатывают все более сложные схемы обмана, включая социальную инженерию, фишинг и создание поддельных сайтов. Однако соблюдение базовых правил безопасности помогает существенно снизить риски, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу сервиса «Сравни».

Специалисты предостерегли от разглашения кодов из смс, паролей и реквизитов банковских карт. Также эксперты рекомендовали не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не скачивать неизвестные приложения, так как они могут содержать вредоносные программы.

Для повышения безопасности при совершении покупок в интернете аналитики посоветовали использовать отдельную карту и не хранить на ней большие суммы денег.

При получении сообщений о блокировке карты не следует перезванивать по номерам из смс — необходимо обращаться только по официальным контактам банка.