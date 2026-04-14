Аналитики SMART DIAMONDS отметили рост интереса россиян к лабораторным бриллиантам

Исследование бренда SMART DIAMONDS, принадлежащего ювелирной сети «585 Золотой», показало, что интерес россиян к лабораторным бриллиантам стремительно растет. Многие готовы выбирать их вместо природных камней из-за более доступной цены, сообщил сайт DailyMoscow .

Более половины россиян носят украшения с бриллиантами, однако лишь 35% из них знают происхождение своих камней. При этом 68% опрошенных при покупке ориентируются на сертификат подлинности, что даже важнее оценки независимых экспертов (44%).

Отношение к выращенным бриллиантам быстро меняется. Уже 68% россиян готовы предпочесть их природным, прежде всего из-за более доступной цены. Еще 49% отмечают отсутствие визуальных различий, а 42% обращают внимание на наличие сертификатов международных геммологических лабораторий.