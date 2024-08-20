Аналитики сервиса Купер: россияне чаще всего заказывают на свои участки товары для садовых работ и выращивания растений

Аналитики сервиса доставки Купер в результате исследования выяснили, что чаще всего россияне на свои загородные участки заказывают товары для садовых работ и выращивания растений. Об этом написал «ФедералПресс».

Самыми востребованными товарами оказались семена, опрыскиватели, секаторы, лейки и лопаты. По сравнению с 2023 годом на 32% возросли заказы распиловочных инструментов и на 38% — опрыскивателей.

В исследовании отмечается, что в июне и июле этого года на 44% увеличилось количество заказов мяса для шашлыка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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