Аналитики сервиса Купер: россияне чаще всего заказывают на свои участки товары для садовых работ и выращивания растений

Аналитики сервиса доставки Купер в результате исследования выяснили, что чаще всего россияне на свои загородные участки заказывают товары для садовых работ и выращивания растений. Об этом написал «ФедералПресс» .

Самыми востребованными товарами оказались семена, опрыскиватели, секаторы, лейки и лопаты. По сравнению с 2023 годом на 32% возросли заказы распиловочных инструментов и на 38% — опрыскивателей.

В исследовании отмечается, что в июне и июле этого года на 44% увеличилось количество заказов мяса для шашлыка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.