Аналитики сервиса «КИОН Музыка» сообщили, что в России вырос интерес к шансону

С начала 2026 года в России наблюдается увеличение спроса на шансон, сообщили в пресс-службе сервиса «КИОН Музыка» изданию «Газета.Ru» .

Ко дню рождения Михаила Круга, который мог бы отметить 64 года 7 апреля, платформа проанализировала прослушивания жанра. С начала года число прослушиваний шансона увеличилось на 21%.

Наибольшая плотность проигрываний категории на одного пользователя зафиксирована в Якутии (Республика Саха). Следом идут Краснодарский край и Свердловская область. В топ-5 также вошли Новосибирская область и Москва с примыкающими территориями.

Аналитики отмечают, что шансон особенно популярен среди аудитории от 35 до 44 лет.

Песня Мафика «Джульетта и вор» стала самой прослушиваемой шансон-композицией. Вторым по популярности треком признан «Я ревную тебя» Кати Огонек. Тройку лидеров замыкает «Московская песня» Сергея Трофимова. Также в топ-10 вошли такие композиции, как «Город Сочи» Трофимова, «Осень жизни» Владимира Асмолова, «Запахло весной» группы «Бутырка», «Владимирский централ» Михаила Круга и другие.