Аналитики сервиса «Альфа-Деньги» выяснили, что пермяки предпочитают помогать друзьям, но нечасто просят одолжить деньги

Аналитики сервиса «Альфа-Деньги» провели исследование и выяснили, что большинство жителей Перми считают финансовую помощь близким частью дружеских отношений. Однако сами пермяки редко обращаются за деньгами к друзьям в сложных ситуациях, написало Ura.ru .

Согласно исследованию, 61% пермяков хотя бы раз в жизни занимали деньги у друзей или давали им в долг. Однако только 10% опрошенных считают, что в случае финансовых трудностей стоит просить помощи у приятелей. Значительно чаще респонденты предпочитают действовать по ситуации (35%), рассчитывать на помощь родственников (23%) или использовать собственные накопления (18%). Обратиться за кредитом в банк или микрофинансовые организации готовы 14% участников опроса.

Пермяки готовы помогать друзьям, но чаще всего в серьезных жизненных обстоятельствах. Например, 35% могут одолжить деньги на лечение или лекарства, 27% — при непредвиденных расходах, 18% — если другу не хватает средств до зарплаты. При этом суммы, которые пермяки готовы одолжить, чаще всего не очень велики — 40% респондентов назвали диапазон от тысячи до пяти тысяч рублей, еще 36% — от пяти тысяч до 10 тысяч рублей.

Исследование также показало, что финансовые вопросы нередко становятся источником напряжения. Так, 27% участников опроса признались, что им не отдавали долги вообще, а 18% вернули деньги только частично. 9% респондентов из-за этого потеряли друзей или сократили общение с ними. Около половины опрошенных (49%) считают, что постоянные просьбы занять деньги — наиболее рискованная для дружбы практика.