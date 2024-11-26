Аналитики РОМИР назвали самый выгодный сетевой магазин у дома

Институт Человека РОМИР подсчитал среднюю стоимость продовольственной корзины россиянина. Исследование проводилось в октябре-ноябре и охватывало цены на продукты питания в магазинах «Пятерочка», «Верный», «ВкусВилл», «Дикси», «Магнит», «Супер Лента» и «Фасоль».

Согласно данным, «Пятерочка» стала самым выгодным магазином у дома. В среднем потребительскую корзину из 35 позиций в торговой сети можно собрать за 3368 рублей. Аналитики отметили, что цены на сосиски и маргарин в пять и 5,5 раза соответственно ниже средних показателей, десяток яиц можно купить на треть дешевле.

В базовую потребительскую корзину вошли товары, подходящие под требования Росстата и доступные в торговых сетях, участвовавших в исследовании: хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, бакалея, мясная и рыбная продукция, молочные продукты и яйца. В каждой позиции аналитики выбирали товары с доступной ценой.