Аналитики «Работы.ру» выяснили, что 17% россиян сводят разговор с мошенниками к шутке

Аналитики сервиса «Работа.ру» в результате проведенного исследования выяснили, что почти каждый пятый житель России сводит разговор с мошенниками к шутке. Об этом написал RT .

Около 37% респондентов рассказали, что получают звонки от аферистов один раз в неделю, 24% — несколько раз в месяц, еще 10% — несколько раз в год.

Так, 58% опрошенных во время подобного звонка сразу же бросают трубку, 17% стараются перевести разговор в шутку, а 9% начинают ругаться. Еще 3% россиян отметили, что они стараются уговорить звонящего перестать заниматься мошенническими действиями.