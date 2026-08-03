Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» выяснили, что для многих женщин маникюр — регулярная статья расходов. За год затраты на процедуру у части россиянок достигают десятков тысяч рублей, написали «Известия» .

Согласно опросу, более половины участниц делают маникюр как минимум раз в месяц. При этом 32% посещают мастера чаще одного раза в месяц, а 28% — один раз в месяц. Еще 18% обращаются за услугой раз в два-три месяца, 12% делают маникюр несколько раз в год, а 8% посещают специалиста только перед отпуском, праздниками или важными событиями. Полностью отказались от процедуры лишь 2% опрошенных.

Большинство женщин предпочитают доверять уход за ногтями профессионалам: 63% респонденток посещают салоны красоты, 24% обращаются к частным мастерам. Маникюр самостоятельно делают только 13% участниц исследования.

Главной причиной регулярных посещений остается восприятие маникюра как части ухода за собой. Так считают 39% участниц исследования. Еще 33% воспринимают процедуру как привычную, но необязательную. При этом 16% назвали маникюр необязательной тратой, а 12% считают его роскошью.

Стоимость одной процедуры у большинства россиянок составляет несколько тысяч рублей. Для большинства участниц исследования маникюр обходится в 30–50 тысяч рублей в год — это сумма, сопоставимая со стоимостью нового смартфона среднего класса.

Даже возможное повышение стоимости процедуры не заставит большинство женщин полностью отказаться от маникюра. Если цена услуги увеличится на 30%, 26% опрошенных продолжат посещать мастера с прежней частотой. При этом 28% будут искать более доступного специалиста, 19% станут делать маникюр реже, а еще 19% перейдут на домашний уход. Полностью отказаться от процедуры готовы только 8% респонденток.