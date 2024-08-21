Аналитики «Яндекс Недвижимости» выяснили, что самые дешевые квартиры в июле продавали в Перми и Воронеже

В топ-5 городов-миллионников с самыми низкими ценами на квартиры в июле вошли Пермь, Воронеж, Уфа, Самара и Волгоград. Об этом рассказали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость», написала «Газета.Ru» .

Например, студию в новостройке в Перми можно было купить за 3,5 миллиона рублей, в Воронеже — за 4,1 миллиона, а в Уфе — за 4,2 миллиона, сообщил сайт kp.ru.

Для сравнения студия в Москве в том же июле покупателям обошлась бы в 9,3 миллиона рублей, а однокомнатная квартира — в 14,9 миллиона.