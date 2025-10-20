Аналитики hh.ru: зарплата курьеров выросла почти на 30 тысяч рублей в Петербурге

Более 200 тысяч вакансий разместили работодатели из Санкт-Петербурга в третьем квартале 2025 года. Аналитики отметили значительный рост зарплат по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

«Самый заметный прирост показали курьеры (+28,9 тысяч рублей), разнорабочие (+14 тысяч рублей), водители (+13,8 тысяч рублей), менеджеры по продажам и работе с клиентами (+13,2 тысяч рублей)», — подчеркнули специалисты.

Больше всего предложений касалось менеджеров по продажам и работе с клиентами, медианная зарплата которых достигла 115,9 тысяч рублей. Также активно искали продавцов-кассиров, предлагая им зарплату в 69,2 тысячи рублей.