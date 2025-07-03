Аналитики hh.ru сообщили о резкой потребности в медиках в Санкт-Петербурге

В сфере здравоохранения Санкт-Петербурга зафиксирован впечатляющий рост потребности в специалистах. По данным за последние три года, число вакансий в медицинской области выросло на 78%. Только в июне 2024 года появилось свыше 3,4 тысячи предложений о трудоустройстве, написал «Петроград» .

Пресс-служба hh.ru сообщает, что особенно остро ощущается нехватка врачей: за месяц опубликовано более 1,3 тысячи таких вакансий. Кроме того, активно идет поиск младшего медицинского персонала, лаборантов и фармацевтов.

Одновременно с ростом спроса увеличиваются и зарплатные предложения. Медианный доход медицинских работников в городе достиг 80 тысяч рублей, что на 34% больше показателей 2022 года. Особенно заметно увеличение доходов узких специалистов. Например, заработок работников по сертификации вырос на 26,4 тысячи рублей и достиг 100 тысяч рублей. Главврачи и медицинские представители по-прежнему остаются в числе лидеров по доходам — их медианный заработок превышает 120 тысяч рублей. При этом динамика в Санкт-Петербурге отличается от других регионов, где рост зарплат медработников менее значителен.