Аналитики hh.ru сообщили, что средняя зарплата логопедов в России увеличилась на 36% за два года

За последние два года средняя зарплата логопедов в России увеличилась на 36%. Об этом радио Sputnik сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Согласно представленным данным, по итогам десяти месяцев 2025 года средняя заработная плата логопеда в России достигла 55,9 тысячи рублей. Зарплатные предложения для логопедов варьируются от 10 до 250 тысяч рублей. Так, до 250 тысяч рублей готовы платить логопеду-дефектологу в детском центре в Москве.

За десять месяцев 2025 года работодатели открыли более 4,6 тысячи вакансий для логопедов, что на 17% больше, чем за последние два года. Чаще всего эти специалисты нужны образовательным учреждениям, включая онлайн-школы, а также медицинским центрам.