Аналитики hh.ru: 71% петербуржцев не готовы терпеть стресс на работе

Более 71% жителей Санкт-Петербурга признались, что не воспринимают стресс как неизбежное зло на работе и не готовы его терпеть. Об этом сообщил сайт «Петроград» со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

Для 94% петербуржцев постоянный стресс на работе станет серьезным поводом для увольнения. При этом каждый третий сотрудник считает стресс в трудовой деятельности уже привычным явлением.

Отмечается, что чем выше должность, тем больше опрошенные готовы мириться с постоянной нервной нагрузкой.