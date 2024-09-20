Аналитики hh.ru: 71% петербуржцев не готовы терпеть стресс на работе
Более 71% жителей Санкт-Петербурга признались, что не воспринимают стресс как неизбежное зло на работе и не готовы его терпеть. Об этом сообщил сайт «Петроград» со ссылкой на пресс-службу hh.ru.
Для 94% петербуржцев постоянный стресс на работе станет серьезным поводом для увольнения. При этом каждый третий сотрудник считает стресс в трудовой деятельности уже привычным явлением.
Отмечается, что чем выше должность, тем больше опрошенные готовы мириться с постоянной нервной нагрузкой.
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