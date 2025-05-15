Аналитики HeadHunter выяснили, что в Туве врачам предлагают зарплату в 120 тысяч рублей

Специалисты платформы HeadHunter выяснили, какие сибирские регионы лидируют по уровню зарплат для врачей. С исследованием ознакомился сайт «ФедералПресс».
По данным аналитиков, самые высокие оклады предлагают в Туве — 120 000 рублей, Республике Алтай — 100 000 рублей и Новосибирской области — 99 000 рублей. В Красноярском крае медикам обещают платить 87 800 рублей, в Кузбассе — 84 900 рублей, а в Иркутской области среднее предложение от работодателей составляет 84 700 рублей. Наименьшее зарплатное предложение в Алтайском крае — 62 500 рублей.
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