Аналитики HeadHunter выяснили, что в Туве врачам предлагают зарплату в 120 тысяч рублей

Специалисты платформы HeadHunter выяснили, какие сибирские регионы лидируют по уровню зарплат для врачей. С исследованием ознакомился сайт «ФедералПресс» .

По данным аналитиков, самые высокие оклады предлагают в Туве — 120 000 рублей, Республике Алтай — 100 000 рублей и Новосибирской области — 99 000 рублей. В Красноярском крае медикам обещают платить 87 800 рублей, в Кузбассе — 84 900 рублей, а в Иркутской области среднее предложение от работодателей составляет 84 700 рублей. Наименьшее зарплатное предложение в Алтайском крае — 62 500 рублей.