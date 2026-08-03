Аналитики HeadHunter сообщили, что в середине лета в ХМАО самыми дефицитными стали работники в сфере здравоохранения

Аналитики HeadHunter сообщили, что в середине лета в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) самыми дефицитными стали специалисты в сфере здравоохранения, рабочие и сотрудники общепита. Об этом написало Ura.ru .

Согласно исследованию, на одну вакансию заведующего аптекой приходится всего 1,3 активных резюме, на место фармацевта-провизора — 1,5 резюме, на вакансию врача — 1,8 резюме, а на позицию медицинского представителя — 2,6 резюме.

Кроме того, югорский общепит также столкнулся с нехваткой сотрудников. Особенно компаниям не хватает пекарей, кондитеров и менеджеров ресторанов. Среди рабочих и технических специальностей дефицит ощущается среди монтажников, маляров, штукатуров, отделочников, электромонтажников и техников-электриков.

Ритейл испытывает сложности с подбором администраторов магазина или торгового зала. В торговле также не хватает продавцов-консультантов, кассиров и мерчандайзеров.

Директор сервиса на Урале Оксана Сидлецкая объяснила, что дефицит квалифицированных рабочих кадров обусловлен структурой спроса в регионе. На рабочий персонал приходится 30% всех вакансий в ХМАО, еще по 22% — на сферу строительства, производства и сервисного обслуживания.

Из-за нехватки кадров компании готовы повышать зарплаты, особенно для рабочего персонала. В среднем строителям в регионе могут платить около 171 тысячи рублей, а в сфере производства — примерно 169 тысяч рублей.