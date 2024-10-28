Аналитики ГК «Садовое кольцо»: 65% москвичей готовы принять решение о переезде

Около 65% москвичей готовы рассмотреть вопрос о переезде в область, если им удастся найти более выгодные условия приобретения жилья. Об этом говорится в опросе, проведенном аналитиками ГК «Садовое кольцо», написала «Газета.Ru» .

Так, жители столицы готовы пожертвовать временем на дорогу до работы, поскольку вопрос собственного жилья для них в приоритете. Еще 17% готовы на переезд даже при незначительной финансовой выгоде. К загородной жизни совсем не готовы 35% москвичей, 4% и вовсе не планируют покидать пределы мегаполиса.

Как отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов, привлекательность жилья в области складывается не только из стоимости. Многие россияне, на его взгляд, стремятся найти баланс между возможностью сэкономить и комфортом проживания.