Аналитики DolgovPro отметили, что цена квадратного метра в Москве в три раза выше, чем в области

Аналитики компании DolgovPro сообщили изданию «Московская перспектива» , что средняя цена квадратного метра жилья в Москве в сентябре 2026 года составила 674 тысячи рублей, что почти в три раза выше, чем в Московской области, где средняя цена — 228 тысяч рублей. В Новой Москве цена квадратного метра — 338 тысяч рублей.

На рынке первичной недвижимости в старых границах Москвы экспонируется порядка 46 тысяч лотов совокупной площадью три миллиона квадратных метров.

Наибольшую долю занимает бизнес-класс: на него приходится более половины предложения — 24,6 тысячи объектов (1,5 млн кв. м). В этом сегменте средняя стоимость составляет 628 тысяч рублей за квадратный метр при средней площади квартиры 61 «квадрат». Массовый сегмент удерживает 35% рынка (около 16 тыс. лотов или 845 тыс. кв. м) со средним ценником 443 тысячи рублей и площадью 53 кв. м. На премиум-класс приходится 7% экспозиции (3,4 тыс. лотов), где цена достигает 1,1 млн рублей за единицу площади, а средний объект равен 104 кв. м. Самым дорогим остается делюкс-сегмент с ценами свыше 2,5 млн рублей за метр; здесь представлено около 1,9 тысячи лотов средней площадью 142 кв. м.

Разница в стоимости квадратного метра между двумя территориями объясняется структурой предложения: в исторических границах столицы значительную долю занимают дорогие бизнес- и премиальные проекты, тогда как в Новой Москве доминирует экономичное жилье.