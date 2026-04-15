Аналитики Dialog X5 сообщили о росте рынка готовой еды на 34% за год

За последний год рынок готовой еды в России продемонстрировал значительный рост — 34%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные аналитиков Dialog X5.

Наибольший спрос на такие блюда зафиксирован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае.

Исследование показало, что 48% покупателей хотя бы раз в месяц приобретают готовые блюда, что свидетельствует о включении этой продукции в рацион значительной части россиян. Молодежь в возрасте от 18 до 35 лет является основным потребителем готовой еды, используя ее как для основных приемов пищи, так и для перекусов.