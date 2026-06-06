Аналитики «Чек Индекса»: продажи водонагревателей заметно увеличились в России в мае

Накануне летнего сезона российский рынок водонагревателей продемонстрировал значительный рост продаж. Аналитики отмечают увеличение спроса на проточные устройства и накопительные бойлеры. Об этом написал «Петроград» .

По данным аналитиков «Чек Индекса», число покупок проточных водонагревателей выросло на 14%, а накопительных бойлеров — на 16% в годовом выражении. Одновременно с этим увеличились и средние расходы на приобретение такой техники. Проточные модели в среднем покупали за 10 210 рублей, а накопительные водонагреватели — за 18 611 рублей.

Эксперты связывают рост интереса к водонагревателям с проведением профилактических работ на сетях горячего водоснабжения в мае и июне. Кроме того, многие россияне приобретают такое оборудование для загородных домов и дач.

Отмечается, что потребители все чаще выбирают более дорогие модели с увеличенным объемом и улучшенными характеристиками энергосбережения.