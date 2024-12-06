Аналитики АТОЛ выяснили, что в этому году россиянам придется потратить на приготовление глинтвейна 1488 рублей

Аналитики компании АТОЛ во время исследования выяснили, что в этому году россиянам придется потратить на приготовление глинтвейна 1488 рублей. Как написал сайт kp.ru , это на 18% дороже по сравнению с прошлым годом.

Специалисты проанализировали цены на апельсины, красное вино, негазированную воду и пряности. Так, стоимость апельсинов выросла на 5% и составила 178 рублей за килограмм, красное вино в среднем подорожало на 33%, составив 809 рублей за бутылку. Негазированная вода по сравнению с прошлым годом подорожала на 7%, а пряности — на 3-16%.

В сообщении компании говорится, что данные были собраны на основе анализа 3,6 миллиона чеков.