Аналитики АТОЛ выяснили, что в этому году россиянам придется потратить на приготовление глинтвейна 1488 рублей

Аналитики компании АТОЛ во время исследования выяснили, что в этому году россиянам придется потратить на приготовление глинтвейна 1488 рублей. Как написал сайт kp.ru, это на 18% дороже по сравнению с прошлым годом.
Специалисты проанализировали цены на апельсины, красное вино, негазированную воду и пряности. Так, стоимость апельсинов выросла на 5% и составила 178 рублей за килограмм, красное вино в среднем подорожало на 33%, составив 809 рублей за бутылку. Негазированная вода по сравнению с прошлым годом подорожала на 7%, а пряности — на 3-16%.
В сообщении компании говорится, что данные были собраны на основе анализа 3,6 миллиона чеков.
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