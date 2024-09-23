Аналитики AliExpress СНГ выяснили, что россиянки предпочитают массивные украшения и многослойные кольца

Аналитики AliExpress СНГ во время опроса выяснили, что из ювелирных изделий и бижутерии россиянки предпочитают массивные украшения и многослойные кольца. Об этом написала Lenta.ru .

Чаще всего украшения и аксессуары на AliExpress покупают жительницы Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара. Москвички предпочитают украшения с жемчугом или массивные металлические в стиле панк, а жительницы Северной столицы чаще заказывают кольца-объятия, браслеты-цепочки или широкие в виде волн из металла.

В Екатеринбурге же на первом месте по продажам бижутерии и ювелирных украшений оказались серебряные кольца с фианитами, говорится в исследовании.