Аналитики AliExpress СНГ выяснили, что россиянки предпочитают массивные украшения и многослойные кольца

Аналитики AliExpress СНГ во время опроса выяснили, что из ювелирных изделий и бижутерии россиянки предпочитают массивные украшения и многослойные кольца. Об этом написала Lenta.ru.
Чаще всего украшения и аксессуары на AliExpress покупают жительницы Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара. Москвички предпочитают украшения с жемчугом или массивные металлические в стиле панк, а жительницы Северной столицы чаще заказывают кольца-объятия, браслеты-цепочки или широкие в виде волн из металла.
В Екатеринбурге же на первом месте по продажам бижутерии и ювелирных украшений оказались серебряные кольца с фианитами, говорится в исследовании.
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