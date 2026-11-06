Аналитики агрокластера «Фуд Сити» зафиксировали резкий рост закупок в ресторанах и кафе. В 2025 году лидерами стали десерты (+55,8%) и рыба (+43,3%). Также вырос спрос на мясные деликатесы и полуфабрикаты, пишет RTVI .

В 2026 году тренд на сладкое усилился: поставки кондитерских изделий выросли более чем вдвое. При этом крупнейшим сегментом остаются овощи и фрукты, составляющие 80% оборота кластера.

Доля импортных продуктов в меню московских ресторанов за 15 лет рухнула с 85% до 10%. «Локальный продукт стал основой меню, гость хочет понимать, откуда сыр или рыба», — отметили в агрокластере.