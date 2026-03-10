«Аналитика. Бизнес. Право»: количество новостроек с дефектами выросло до 93% в 2025 году

Доля новостроек, в которых были выявлены дефекты, выросла до 93% в 2025 году, согласно исследованию центра «Аналитика. Бизнес. Право», с результатами которого ознакомились «Известия». Это выше, чем 90% в 2022-м и 2024-м годах, но ниже пика в 95% в 2023 году. Прогноз на 2026–2028 годы — 95%, с коррекцией до 94% в 2029–2030 годах.