«Аналитика. Бизнес. Право»: количество новостроек с дефектами выросло до 93% в 2025 году
Доля новостроек, в которых были выявлены дефекты, выросла до 93% в 2025 году, согласно исследованию центра «Аналитика. Бизнес. Право», с результатами которого ознакомились «Известия». Это выше, чем 90% в 2022-м и 2024-м годах, но ниже пика в 95% в 2023 году. Прогноз на 2026–2028 годы — 95%, с коррекцией до 94% в 2029–2030 годах.
Авторы исследования отмечают, что дефекты носят массовый, повторяющийся характер, а не являются исключением. Они указывают на отсутствие устойчивого улучшения качества.
Эксперты связывают подобную ситуацию с длительным мораторием. С 1 января 2026 года начисления возобновлены, но выплаты отсрочены до конца года. Исключение составляют дольщики, которые устранили брак самостоятельно и доказали это в суде. Однако чаще всего покупатели требуют, чтобы застройщики самостоятельно устраняли проблемы.