Аналитик Зыков предупредил, что мошенники используют списки должников в подъездах

Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков сообщил, что списки должников в подъездах могут помочь мошенникам убедительнее обманывать жильцов, передает RT .

Списки должников с номером квартиры, суммой долга и иногда фамилией могут заинтересовать злоумышленников. Зыков объяснил, что такие объявления становятся для них готовой наводкой.

«Такие списки в подъезде — это готовая наводка. Человеку могут позвонить якобы из управляющей компании, расчетного центра или службы взыскания, назвать реальные данные и предложить „срочно погасить задолженность“, получить скидку или оформить рассрочку», — рассказал он.

По словам эксперта, для оплаты жертве могут прислать поддельную ссылку или QR-код, а также попросить данные карты и код из SMS. Он отметил, что сам по себе список не дает доступа к деньгам, но делает легенду мошенников убедительнее.

Зыков посоветовал проверять информацию о долге через личный кабинет поставщика услуг, официальное приложение или по телефону с квитанции или сайта организации. Он также рекомендовал не оплачивать задолженность по ссылкам из мессенджеров и не сообщать коды подтверждения.

Эксперт добавил, что управляющим компаниям безопаснее уведомлять должников индивидуально, не вывешивая в подъезде фамилии, номера квартир и точные суммы долга.