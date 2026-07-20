Аналитик Зыков назвал пять должностей, которыми чаще всего прикрываются мошенники

Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков рассказал, что мошенники чаще всего выдают себя за сотрудников банков, МВД, ФСБ, Росфинмониторинга и Роскомнадзора. Они давят на страх за деньги и персональные данные, сообщает RT .

Зыков заметил, что главная задача мошенников — убедить человека, будто его деньги или личные данные находятся под угрозой.

По его словам, аферисты также нередко представляются сотрудниками поликлиники, оператора связи, службы доставки или управляющей компании. Для убедительности они могут назвать реальные ФИО, адрес, дату рождения и другие сведения, полученные из утечек.

Эксперт пояснил, что в таких схемах часто участвуют сразу несколько фальшивых «сотрудников» разных ведомств. Сначала человеку могут написать от имени поликлиники и попросить сообщить код из мессенджера под предлогом изменений в прикреплении.

После этого, отметил Зыков, жертве почти сразу звонит другой участник схемы. Он может представиться сотрудником банка, «Госуслуг» или Роскомнадзора и заявить, что злоумышленники уже получили доступ к счету или личному кабинету.

Затем человека пугают оформлением кредитов, выводом денег или подозрительными операциями. После этого подключается еще один мошенник, который выдает себя за сотрудника МВД или ФСБ, требует «сотрудничать со следствием» и не рассказывать о разговоре родственникам. В финале жертву убеждают перевести деньги на «безопасный» счет или передать наличные курьеру.