Аналитик Жителев сообщил, чтобы банки повышают проценты по накопительным счетам для привлечения средств клиентов

Аналитик инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» Сергей Жителев в интервью «Российской газете» объяснил, почему российские банки повышают ставки по накопительным счетам и вкладам, несмотря на снижение ключевой ставки Центробанком в октябре.

Жителев подчеркнул, что в конце года банки стараются привлечь больше средств клиентов, предлагая улучшенные условия по вкладам. Это связано с конкуренцией за денежные средства и стремлением предотвратить отток капитала, написали «Известия».

Кроме того, аналитики указывают на желание банковских менеджеров улучшить показатели годовых отчетов, что также стимулирует повышение ставок по вкладам и накопительным счетам.