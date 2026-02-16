Аналитик Замалеева пояснила, что повышенная ставка у банковского вклада нередко действует ограниченное время

При выборе банковского вклада многие клиенты совершают ошибки, которые могут привести к потере денег или снижению дохода. Чтобы этого избежать, важно учитывать несколько ключевых моментов, написал Life.ru .

Ошибка 1: размещение всех средств на одном вкладе

Многие клиенты банков кладут все деньги на один вклад, не учитывая непредвиденные расходы. Это может привести к досрочному закрытию вклада и потере процентов. Чтобы избежать этой проблемы, лучше оставить часть средств на накопительном счете, карте или же на отдельном вкладе с неснижаемым остатком.

Аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева отметила, что важно обращать внимание на условия досрочного закрытия и капитализации процентов.

Ошибка 2: размещение суммы выше лимита страхования в одном банке

Агентство страхования вкладов гарантирует возврат только суммы до 1,4 млн рублей в одном банке. Если разместить больше, превышающая часть может быть потеряна при банкротстве банка. Поэтому лучше распределить крупную сумму между несколькими банками.

Ошибка 3: выбор вклада по рекламной ставке без анализа условий договора

При выборе вклада многие обращают внимание только на рекламную ставку, не вчитываясь в детали договора. Однако именно в нем часто зафиксированы ключевые ограничения.

Гаянэ Замалеева пояснила, что повышенная ставка нередко действует ограниченное время или распространяется только на новые средства, а реальная доходность за весь срок вклада оказывается существенно ниже ожиданий.

Ошибка 4: открытие вклада только на долгий срок

Клиенты, которые кладут все сбережения на один долгосрочный вклад, ограничивают доступ к деньгам и могут потерять выгоду, если рыночная ситуация изменится.

Эксперты советуют использовать несколько депозитов разной срочности. Часть денег можно положить на долгосрочный вклад, а часть держать на коротком депозите или накопительном счете с возможностью снятия.

Ошибка 5: игнорирование дополнительных условий по вкладу и спецпредложениям

Многие банки предлагают повышенную ставку при выполнении определенных условий. Некоторые вкладчики сразу же отказываются от таких предложений, не оценивая их потенциальную выгоду. Чтобы получить максимальную выгоду по вкладу, нужно анализировать дополнительные условия.