Аналитик Вураско: закрытая страница в соцсетях поможет защитить подростков от утечки данных

Несовершеннолетние пользователи зачастую слишком много рассказывают о себе в социальных сетях. Это повышает риски утечки персональных данных подростков, рассказал директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско в интервью сайту «Аргументы и факты».
По информации эксперта, участились случаи, когда публикуемая школьниками информация используется против них. Сохранить конфиденциальность данных поможет закрытый профиль в социальных сетях.
Кроме того, не лишним будет установить сложный пароль и подключить двухфакторную аутентификацию, подчеркнул Вураско.
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