Аналитик Воронин рассказал о способах снятия самозапрета на кредиты

Сделать это можно двумя путями: через усиленную квалифицированную электронную подпись на портале «Госуслуги» (например, с помощью приложения «Госключ») или лично в МФЦ.

Воронин подчеркнул, что мошенники не смогут воспользоваться приложением «Госключ» для снятия запрета, поэтому пытаются убедить пользователей сделать это самостоятельно под различными предлогами. Например, звонят и представляются службой безопасности банка или сотрудником ЦБ, заявляя о необходимости проверки.

«Если в разговоре с неизвестным под любым предлогом обсуждается необходимость снятия самозапрета на кредиты, нужно прекратить разговор», — пояснил Воронин.