Аналитик Воронин предупредил о схеме с фальшивыми мессенджерами
Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин рассказал RT о новой мошеннической схеме. Злоумышленники предлагают россиянам установить вредоносные приложения, выдавая их за надежные мессенджеры.
Воронин подчеркнул, что установка таких приложений может привести к серьезным последствиям, таким как кража персональных данных, перехват СМС и пуш-уведомлений, а также включение пользователей в массовые спам-рассылки.
Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт рекомендует использовать только популярные и проверенные сервисы. Воронин советует отказаться от установки неизвестных и малопопулярных приложений, позиционирующих себя как безопасные мессенджеры, даже если они доступны в официальных магазинах.