Аналитик Воронин предупредил о схеме обмана с «домовыми чатами»

В России растет число случаев интернет-мошенничества, связанного с созданием фальшивых домовых чатов. Об этом рассказал RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

Как пояснил специалист, такие группы представляются площадками для обсуждения вопросов управления многоквартирными домами, но на деле служат другим целям. Основная задача аферистов — получить доступ к аккаунту человека на портале «Госуслуги». Для этого они могут попросить ввести личные данные и коды из SMS под видом «актуализации сведений».

Злоумышленники используют ботов или подставных лиц для имитации общения соседей. Обсуждения могут касаться различных тем, таких как смена управляющей компании или установка шлагбаумов.