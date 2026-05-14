Аналитик Воронин предупредил о схемах с кражей денег со счета мобильного телефона

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин рассказал RT, что мошенники могут украсть деньги со счета мобильного телефона.
Как пояснил специалист, аферисты могут использовать фишинговые ссылки, чтобы списать средства в качестве оплаты дополнительных услуг.
Воронин также напомнил о схемах, направленных на перевод денег со счета мобильного телефона на карту дроппера. Однако, по его словам, такие схемы не очень распространены, так как мошенников больше интересуют средства на банковских счетах и наличные.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте