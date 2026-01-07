Аналитик Воронин предупредил, что мошенники стали активно предлагать пожилым людям «выгодные накопления»

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин в разговоре с RT предупредил, что мошенники стали активно предлагать пожилым людям «выгодные накопления».

По словам эксперта, злоумышленники могут использовать различные уловки. «Если вам предлагают разместить денежные средства на безопасном счете / специальном депозите /персонализированном счете, то следует прекратить общение», — подчеркнул Воронин. Он отметил, что большинство предложений с привлекательными процентами, которые выше банковских, являются мошенническими.

Ранее сообщалось, что аферисты начали размещать объявления о пожизненных выплатах дивидендов для людей, родившихся в определенный год.