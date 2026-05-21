Аналитик Вишневский предупредил о способности плотных чехлов усугублять нагрев смартфона
Эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский рассказал RT, что в жаркую погоду использование слишком плотного чехла может привести к перегреву смартфона.
По словам специалиста, такой аксессуар мешает нормальному теплоотводу.
«Сам по себе чехол не портит аккумулятор напрямую, но регулярный перегрев ускоряет износ батареи и в целом вреден для устройства», — отметил аналитик.
Вишневский рекомендовал в таких условиях использовать более тонкий чехол, а при сильном нагреве временно снимать его и не оставлять гаджет под прямыми солнечными лучами.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте