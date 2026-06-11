Аналитик Веселова перечислила причины повышенного внимания банка к переводам

Евгения Веселова, эксперт финансового маркетплейса «Сравни», рассказала RT о критериях, по которым банки могут идентифицировать переводы как подозрительные. Одним из таких критериев является перевод средств более чем 10 физическим лицам за день.

Веселова пояснила, что скорость перевода также играет важную роль.

«Если сразу после зачисления деньги переводятся другому лицу, банк может зафиксировать это как подозрительное поведение», — отметила она.

Банки обязаны контролировать все переводы клиентов в рамках борьбы с нелегальным денежным оборотом, выводом средств из страны и мошенничеством. При совпадении нескольких критериев сообщение о переводе может быть направлено в службу безопасности для проверки операции.

Эксперт привела пример: если через систему быстрых платежей деньги переводятся самому себе на сумму более 200 тысяч рублей, а затем сразу отправляются новому получателю, то банк может обратиться за разъяснениями.