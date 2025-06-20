Аналитик Васильев предсказал снижение инфляционных ожиданий во второй половине года

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что инфляционные ожидания россиян в начале 2025 года будут на уровне 13–14%, но во второй половине года снизятся до 11–12%. Васильев отметил в интервью «Газете.Ru», что на инфляционные ожидания россиян влияет фактическая динамика инфляции, курс рубля, цены на некоторые товары (например, автомобили, бензин, одежда) и индексация тарифов.

«Мы полагаем, что годовая инфляция прошла свой пик в марте на уровне 10,3% и теперь будет снижаться до 5,6% к концу года. В июне мы ожидаем замедления инфляции до 9,4%, в августе — до 8,7%, в сентябре — до 8,2%, в октябре — до 7,7%, в ноябре — до 6,6%, в декабре — до 5,6%», — подчеркнул аналитик.

По мнению Васильева, замедление фактической инфляции приведет к снижению инфляционных ожиданий населения относительно темпов роста цен. Он также прогнозирует, что курс рубля останется стабильным до конца года: к четвертому кварталу доллар будет стоить около 80 рублей, а юань — примерно 12 рублей, написал «ФедералПресс».

Однако Михаил Васильев отметил, что индексация тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля почти на 12% может временно сдержать снижение инфляционных ожиданий. Это может на короткий срок повысить ожидания инфляции в июле, но затем их снижение продолжится.