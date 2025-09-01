Аналитик Ульянов рассказал, что цифровой профиль позволит вовлечь молодежь в госпрограммы

На портале «Госуслуги» появится «единый цифровой профиль» россиян до 35 лет. Цель проекта — улучшить взаимодействие государства с гражданами и вовлечь молодежь в госпрограммы. Об этом рассказал руководитель аналитического центра компании Zecurio Владимир Ульянов в беседе с « Газетой.ru ».

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в профиле будут данные о социальном статусе, включая профессию и место работы. Система будет доступна до 30 июня 2026 года.

«Исходя из тех намерений, которые были озвучены, речь идет о том, чтобы ближе познакомить государство и граждан, соотнести их возможности и интересы, вовлечь молодежь в государственные программы и инициативы», — отметил аналитик.

По его словам, идея цифровой трансформации соответствует современным тенденциям и закономерностям развития технологий. Можно провести аналогию с коммерческой сферой, где большинство сервисов занимаются сбором и обработкой данных пользователей.