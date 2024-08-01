Аналитик Ульянов посоветовал завести отдельную сим-карту для указания номера на различных сервисах

Чтобы защититься от частых нежелательных звонков, стоит завести отдельную сим-карту для указания номера телефона на различных сервисах. Такой совет дал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, номер мобильного может попасть в базу, которая в дальнейшем будет использоваться для прозвона. Не все организации, которые собирают такие данные, должным образом соблюдают закон.

Один номер лучше всего использовать для общения с людьми, которых человек знает лично. Второй можно оставить для различных подписок и программ лояльности, отметил Ульянов.