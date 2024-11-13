Аналитик Ульянов: мошенники стали использовать домовые чаты для обмана людей

Интернет-мошенники внедрили новую схему обмана граждан через домовые чаты. Чтобы обезопасить себя от аферистов, необходимо игнорировать любые ссылки, даже если их отправил якобы знакомый человек, посоветовал «Москве 24» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, злоумышленники могут подкупать своих жертв предложениями якобы бесплатно отдать технику или мебель, а также скидками или социальной поддержкой.

При этом преступники зачастую используют тактику ограничения по времени, чтобы отключить у людей рациональное мышление и заставить их принимать необдуманные решения, предупредил специалист.