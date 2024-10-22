Аналитик Ульянов: истечение сертификатов безопасности чипов у карт Visa и Mastercard не повлияет на россиян

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Москвой 24» рассказал, что окончание действия сертификатов безопасности чипов у карт Visa и Mastercard не должно повлиять на россиян.

Эксперт уверен, что банковский работники успеют внести до конца года изменения в настройки платежных терминалов.

Он пояснил, что при приеме карт к оплате проверяются некоторые параметры, один из которых — сертификат, выданный на чипы. Платежи могут приниматься и дальше, если внести изменения, которые будут игнорировать этот параметр, добавил Ульянов.

Ранее СМИ писали, в конце года у некоторых банков перестанут действовать сертификаты безопасности чипов карт Visa и Mastercard.