Аналитик Тузов рассказал, что более 80% работников в России находятся на грани выгорания

Директор по аналитике кадровой компании «Адвирос» Михаил Тузов в интервью радиостанции Sputnik заявил, что 83,7% сотрудников в России находятся в «среднем» уровне психической устойчивости — зоне терпимого напряжения.

Эксперт пояснил, что люди вынуждены адаптироваться к новым условиям из-за оптимизации издержек бизнеса. Это приводит к «тихому кризису», который выглядит как стабильность, но на самом деле подразумевает работу на пределе психических и физических ресурсов.

По словам специалиста, наиболее уязвимой группой оказалось поколение Y (1985–2000 гг. р.), особенно женщины. А ядром устойчивости бизнеса в 2026 году выступят представители поколений BB (1944–1967 гг. р.) и X (1968–1984 гг. р.).